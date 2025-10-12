A Milli Takım'dan tarihi galibiyet

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.



Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Popov (k.k.), 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bulgaristan'ın tek sayısı 13. dakikada Kirilov'dan geldi.



Bu skorun ardından puanını 6'ya yükselten A Milli Takım, 3. maçlar sonunda 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan Bulgaristan ise puansız olarak son basamakta yer buldu.



Türkiye, 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek. Bulgaristan ise İspanya deplasmanına çıkacak.



EN FARKLI GALİBİYETLERDEN BİRİ



Bulgaristan karşısında elde edilen 6-1'lik galibiyet, A Milli Futbol Takımının tarihinde en farklı kazandığı 7. maç olarak kayıtlara geçti.



Daha önce San Marino, Güney Kore ve Suriye'yi 7-0, Litvanya, Cebelitarık ve Kazakistan'ı 6-0 yenen Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek, 5 farkla kazandığı 8. maçı oynadı.