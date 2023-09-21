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A Milli Takım’da Vincenzo Montella dönemi

A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

A Milli Takım’da Vincenzo Montella dönemi

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Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü belirledi.

Ay yıldızlı ekibin yeni çalıştırıcısı Vincenzo Montella oldu.

İtalyan çalıştırıcı, futbol federasyonu yetkilileri ile görüşmek için Türkiye’ye gelmişti. Yapılan görüşmlerin ardından anlaşma sağlandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Futbol federasyonu resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Son 2 sezon Adana Demirspor’da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla’yı çalıştırdı.

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