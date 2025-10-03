NTV.COM.TR

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ay-yıldızlı temsilcimiz 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'nde Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Takım'da oynanacak iki kritik mücadele öncesinde aday kadroya davet edilen 27 oyuncu belli oldu.

Barış Alper Yılmaz cezası sebebiyle Bulgaristan - Türkiye mücadelesinde forma giyemeyecek. 

