A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağım maçların 29 kişilik aday kadrosunu duyurdu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunu açıkladı.
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
Türkiye, Galler ile 16 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar Karadağ ile deplasmanda 19 Kasım Salı günü mücadele edecek.
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