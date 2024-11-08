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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağım maçların 29 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosunu açıkladı.

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Türkiye, Galler ile 16 Kasım Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar Karadağ ile deplasmanda 19 Kasım Salı günü mücadele edecek. 

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı - 1

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