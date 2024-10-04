A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Atakan Karazor ilk kez çağrıldı!

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kariyerine Stuttgart'ta devam eden ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

KADRO

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)



Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)



Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)



Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)



MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye-Karadağ maçı 11 Ekim Cuma akşamı saat 21.45'te Samsun'da oynanacak.

14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te ise Türkiye deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Maçlar TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.