A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
18.05.2026 18:42
Son Güncelleme: 18.05.2026 19:30
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella, 35 futbolcuyu kampa davet etti.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer alıyor.
Kaleciler: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta sahalar: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücumcular: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ FİKSTÜRÜ
2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.
A Millî Takım, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak.
29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A Millîler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.