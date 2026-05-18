A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ FİKSTÜRÜ



2026 Dünya Kupası 'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

A Millî Takım, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak.



29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A Millîler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.