A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolu: Sofya'da rakip Bulgaristan (Muhtemel 11)

Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Sofya deplasmanında.



E Grubu'nda ilk iki maçında 3 puan toplayan A Milli Takım, saat 21.45'te Bulgaristan ile karşılaşacak.



TEK EKSİK



Millilerde kart cezalısı Barış Alper Yılmaz dışında eksik yok.



Rakip Bulgaristan ise teknik direktör Alexander Dimitrov yönetiminde ilk maçına çıkacak.



Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak maçı, Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek.



Milliler, 6 maç sonunda grup liderinin Dünya Kupası bileti alıp, ikincinin ise play-off'a yükseleceği elemelerdeki dördüncü sınavında Gürcistan'ı salı günü Kocaeli'de konuk edecek.

MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan; Ferdi, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Yunus, Arda, Kenan ve Kerem.