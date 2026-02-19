A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

Bir dönem A Milli Futbol Takımı’nı ve Bursaspor’u çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Piontek’in vefatı, ailesi tarafından Danimarka basınına yapılan açıklamayla doğrulandı.

Futbol hayatına Alman ekibi Werder Bremen'de başlayan, Danimarka Milli Takımı’nda 11 yıl görev yapan Piontek, 1990 yılında Türkiye A Milli Takımı’nın başına geçmiş ve A Milli Takımı 3 yıl çalıştırmıştı. Piontek'in görevden ayrılması sonrasında ise Fatih Terim, A Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev almıştı.

Piontek, 1979-1990 yılları arasında da Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.