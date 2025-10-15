A Milli Takım'ın farklı zaferi sonrası bir isim hariç herkesi tebrik etti: "Bir gram haklı değil!"
Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Gürcistan zaferi sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1'le geçen A Milli Takım, play-off için önemli bir avantaj elde etti.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından millilerin farklı zaferini değerlendirdi.
İşte Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalındaki sözleri:
"FUTBOL DERSİ VERDİK"
"Rakip San Marino falan değil. Rakip iyi oyunculara sahip Gürcistan'dı. Seyirci işin içine çok iyi girdi ve futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı. Teknik heyetinden oyuncularına, muhteşem atmosferi sağlayan seyircileri alkışlıyor tebrik ediyorum. Helal olsun çocuklar, Bizim Çocuklar! Kadroda olan herkesi tebrik ediyorum."
"TOPU RAKİBE VERDİĞİMİZDE TEHLİKE BAŞLIYOR"
"Buradan nasıl çıkacağız dedirttik. 52 dakikalık bölümde en iyi futbolu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da bir şeyler görmek istiyorum. İçerideki o felaket futbolu görmeyelim. Topu rakibe verdiğinde tehlike başlıyor. Son 40 dakikadaki oyun da bu yüzden oldu. Biz topa sahip olmalıyız. Topu rakibe verdiğimizde daha iyi defans yapmalıyız."
"HAKAN VE ARDA BENİ HEYECANLANDIRIYOR"
"Maşallah, Hakan süper oynadı. Duran toplardan zaaf yaşayan bir takımdık. Şimdi durum tam tersi. Hakan ve Arda Güler'in ortaları beni heyecanlandırıyor."
"BERKE BİR GRAM HAKLI DEĞİL"
"Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin yaptığı açıklamalara göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım. Herkesin koşarak geldiği, hayal kurduğu yer. Bana sözler verildi yapıldı ve izinle ayrıldım dedi ama iş öyle gözükmüyor. İzinsiz, kendi kafasına göre gittiyse olmaz."
