A Milli Takım'ın FIFA dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.



A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:



1 - İspanya: 1875

2 - Fransa: 1870

3 - Arjantin: 1870

4 - İngiltere: 1820

5 - Portekiz: 1779

6 - Brezilya: 1761

7 - Hollanda: 1754

8 - Belçika: 1739

9 - Hırvatistan: 1714

10 - İtalya: 1710