A Milli Takım'ın FIFA sıralamasındaki yeri değişti: Yükseliş var!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

10 - ALMANYA: 1713 PUAN

9 - İTALYA: 1717 PUAN

8 - BELÇİKA: 1740 PUAN

7 - BREZİLYA: 1758 PUAN

6 - HOLLANDA: 1759 PUAN

5 - PORTEKİZ: 1778 PUAN

4 - İNGİLTERE: 1824 PUAN

3 - FRANSA: 1862 PUAN

2 - ARJANTİN: 1872 PUAN

1 - İSPANYA: 1880 PUAN

