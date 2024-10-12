A Milli Takım'ın grubundaki İzlanda ve Galler puanları paylaştı

A Milli Takımın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında İzlanda ile Galler karşı karşıya geldi.

Brennan Johnson ile 11. dakikada öne geçen Galler, 29. dakikada skoru 2-0'a getirerek soyunma odasına önde gitti. 69. dakikada Tomasson ve 73. dakikada Ward'ın kaydettiği gollerle İzlanda skora yeniden denge sağlarken, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

İlk yarısı Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.