A Milli Takım'ın grubundaki İzlanda ve Galler puanları paylaştı
Ay-yıldızlıların da yer aldığı Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde İzlanda, 2-0 geriye düştüğü maçta Galler 2-2 berabere kaldı.
A Milli Takımın da yer aldığı UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında İzlanda ile Galler karşı karşıya geldi.
Brennan Johnson ile 11. dakikada öne geçen Galler, 29. dakikada skoru 2-0'a getirerek soyunma odasına önde gitti. 69. dakikada Tomasson ve 73. dakikada Ward'ın kaydettiği gollerle İzlanda skora yeniden denge sağlarken, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
İlk yarısı Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
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