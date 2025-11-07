A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler

Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.



Vincenzo Montella sürpriz tercihleriyle dikkat çekti.



Beşiktaş’tan Mert Günok, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de kadroda yer aldı.



İLK KEZ DAVET EDİLDİ



Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

