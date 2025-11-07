A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı: Montella'dan sürpriz tercihler
07.11.2025 12:56
Son Güncelleme: 07.11.2025 13:05
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Vincenzo Montella sürpriz tercihleriyle dikkat çekti.
Beşiktaş’tan Mert Günok, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci de kadroda yer aldı.
İLK KEZ DAVET EDİLDİ
Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
Resmi Kurum