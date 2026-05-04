A Milli Takım'ın maç programı açıklandı
04.05.2026 16:38
Türkiye Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Takım, Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ PROGRAMI
1 Haziran Pazartesi, 20.30
Kuzey Makedonya
Chobani Stadyumu
7 Haziran Cumartesi, 01.00
Venezuela
Inter Miami FC Stadyumu
DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
İLK MAÇ
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç: Türkiye–Avustralya
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: TSİ 06.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Maç: Türkiye–ABD
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)