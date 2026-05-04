04.05.2026 16:38

A Milli Takım'ın maç programı açıklandı
Türkiye Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Dünya Kupası öncesi iki hazırlık maçı oynayacak.

 

A Milli Takım, Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek. 

MAÇ PROGRAMI

 

1 Haziran Pazartesi, 20.30

Kuzey Makedonya

Chobani Stadyumu

 

7 Haziran Cumartesi, 01.00

Venezuela

Inter Miami FC Stadyumu

 

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

İLK MAÇ

 

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

 

Maç: Türkiye–Avustralya

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

 

İKİNCİ MAÇ

 

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: TSİ 06.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

 

ÜÇÜNCÜ MAÇ

 

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: TSİ 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)