A Milli Takım'ın Macaristan zaferine Oğuz Aydın imzası: İlk maçında geceye damga vurdu

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takım ile Macaristan karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla milliler oldu.



Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Bu skorun ardından A Milli Takım, deplasmanda oynanacak ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı, 23 Mart Pazar günü Macaristan'da oynanacak.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Karadağ müsabakasına göre Macaristan karşısında 6 değişiklik yaptı.



Montella; Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Yunus Akgün ve Arda Güler'in yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

ADINDAN SÖZ ETTİRDİ



Millilerde ilk kez Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren Oğuz Aydın, ilk 11'de başladığı maçta adından söz ettirmeyi başardı.



9. dakikada gelişen atakta Orkun Kökçü'ye gol pasını veren Aydın, müsabakaya asistle başladı. İkinci yarıda da oyunda olan genç futbolcu, 68. dakikada sağ kanattan çizgiye indiği pozisyonda son anda yaptığı ortayla Kerem Aktürkoğlu'nu buluşturdu. Aktürkoğlu da meşin yuvarlağı arka direkte tamamladı ve skoru 2-1'e getiren golü attı.