A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ve gruptan direkt çıkmak için ihtimaller

A Milli Takım, 4-1'lik Gürcistan galibiyetiyle, Dünya Kupası elemelerinde play-off kapısını araladı.

Grup ikinciliği için sadece 1 puana ihtiyacı kalan Ay Yıldızlıların play-off'taki muhtemel rakipleri de netleşiyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt gitme ihtimali de bulunuyor.

Son iki maç öncesinde takipçisi Gürcistan'ı 6 puan geride bırakan Türkiye, 15 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edeceği maçta berabere kalsa bile adını play-off'a yazdıracak.

PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ NETLEŞİYOR

48 takıma yükselen Dünya Kupası'ndaki elemelerin yeni formatındaki play-off tablosu da şekilleniyor.



16 takımın tek maç üzerinden oynayacakları yarı final ve final turlarında, 4 ülke daha 2026 vizesi alacak.

YARI FİNALDE GALLER, İSVEÇ, KUZEY İRLANDA YA DA MOLDOVA



İtalya, Ukrayna ve Polonya'yla birlikte 1. torbada yer alması beklenen Türkiye, yarı finalde 4. torbadaki Galler, İsveç, Kuzey İrlanda veya Moldova'yı konuk edecek.



Turu geçen taraf, final etabında Macaristan, Çekya, İskoçya, Romanya, Slovakya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya veya Kosova ile karşılaşacak.

