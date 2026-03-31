A Milli Takım'ın oteline saldırmışlardı, saatler sonra yakalandılar

31.03.2026 15:52

Son Güncelleme: 31.03.2026 16:03

NTV

Otelin camları havai fişeklerle vuruldu

AA

Kosova'da A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atanlar yakalandı.

 

Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otele havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

48 SAATLİK GÖZALTI KARARI: MAÇA GİREMEYECEKLER

 

Pllana, genel tehlike yaratma suçunu işledikleri iddiasıyla şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.

 

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece geç saatlerde havai fişekler atılmıştı.

