A Milli Takım'ın oteline saldırmışlardı, saatler sonra yakalandılar
31.03.2026 15:52
Otelin camları havai fişeklerle vuruldu
Kosova'da A Milli Futbol Takımı'nın kaldığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atanlar yakalandı.
Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otele havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
48 SAATLİK GÖZALTI KARARI: MAÇA GİREMEYECEKLER
Pllana, genel tehlike yaratma suçunu işledikleri iddiasıyla şüpheliler hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin yakınında dün gece geç saatlerde havai fişekler atılmıştı.