A Milli Takım'ın play-off finalindeki rakibi belli oldu

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda oynanan müsabaka Kosova'nın 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Hodza, 47. dakikada Fisnik Asllani, 60. dakikada Muslija ve 72. dakikada Hajrizi kaydetti. Slovakya'nın sayıları ise 6. dakikada Valjent, 45. dakikada Haraslin ve 90+4. dakikada Strelec'ten geldi.