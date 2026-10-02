A Milli Takım'ın rakibi Belçika. Beşiktaş'ın yıldızı Türkiye'ye karşı

A Milli Takım, tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 1. grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak.

Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek.

Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada.

Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard, son antrenmanda takımla çalıştı.

EKSİKLER

Milli Takım'da sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı, Can Uzun'un ise riske edilmesi beklenmiyor.

Kırmızı kart cezası sora eren Uğurcan Çakır'ın yanı sıra kadroya dahil edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek.



MUHTEMEL 11



Türkiye:



Uğurcan

Zeki - Merih - Abdülkerim

Oğuz - İsmail - Salih - Ferdi

Arda - Yunus

ve

Barış Alper