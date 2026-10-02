CANLI | A Milli Takım'ın rakibi Belçika

A Milli Takım, tarihinin ilk Uluslar A Ligi puan ya da puanları için sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 1. grup üçüncü maçında Belçika ile deplasmanda karşılaşıyor.

Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan maç saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetiyor.

Sahasında oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrılan milliler grubun son sırasında yer alıyor. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Belçika ise 3 puanla ikinci sırada.

Ev sahibi Belçika'da ise sakatlığı sona eren Beşiktaşlı Leandro Trossard, son antrenmanda takımla çalıştı.

EKSİKLER

Milli Takım'da sakatlığı bulunan Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı,

Kadroya dahil edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de teknik direktör Montella'dan görev bekleyecek.