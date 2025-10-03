A Milli Takım'ın rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Bulgaristan'ın aday kadrosu belli oldu.



İki sezondur Bodrum FK forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Zdravko Dimitrov da, Teknik Direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen 24 futbolcunun yer aldığı aday kadroda yer aldı.



Bulgaristan'ın aday kadrosu şöyle:



Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Svetoslav Vutsov (PFC Levski Sofia), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)



Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Emil Tsenov (FC Orenburg), Christian Petrov (SC Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (PFC Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofia)



Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (NK Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia)



Forvet: Kiril Despodov (PAOK FC), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (SV Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia)



Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.