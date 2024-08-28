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A Milli Takım'ın rakibi Galler kadrosunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakibi Galler, aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takım'ın rakibi Galler kadrosunu açıkladı

A Milli Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Craig Bellamy yönetimindeki Galler'in aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United), Karl Darlow (Leeds United)

Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur ), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)

Orta saha: Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City), Sorba Thomas (Nantes)

Forvet: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City), Brennan Johnson (Tottenham), Harry Wilson (Fulham), Daniel James (Leeds United), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City), Rabbi Matondo (Rangers)

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