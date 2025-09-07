NTV.COM.TR

A Milli Takım'ın rakibi Gürcistan, Bulgaristan'ı 3 golle geçti

A Milli Takım'ın grubunda yer alan Gürcistan, Bulgaristan'ı 3 golle mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan maçta , sahasında ’ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye'nin de yer aldığı E Grubu'nda oynanan maçta, Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze attı.

Gürcistan gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, iki maçını da kaybeden Bulgaristan son sırada yer alıyor.

