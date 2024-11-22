A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu

A Milli Takım, Karadağ'a 3-1 mağlup olduktan sonra grubunu lider tamamlama şansını yitirmiş ve A Ligi'ne yükselme umutlarını Play-off'lara taşımıştı.

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselebilmek için play-off turunda Macaristan ile mücadele edecek.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ilk maç 20 Mart'ta, deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi ise 23 Mart'ta oynanacak.

UEFA tarafından karşılaşmanın saatiyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Liglerdeki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

A/B Ligi play-off:

Ukrayna - Belçika



Avusturya - Sırbistan



Yunanistan - İskoçya



B/C Ligi play-off:



Kosova - İzlanda



Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti



Ermenistan - Gürcistan



Slovakya - Slovenya



C/D Ligi play-off:



Cebelitarık - Letonya



Malta - Lüksemburg