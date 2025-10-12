A Milli Takım'ın yıldızına methiyeler düzdü: "Helal olsun sana koçum!"

Kontraspor YouTube kanalında yorumlarda bulunan Kahveci'nin sözleri şu şekilde: "İKİNCİ YARIDA EFSANE OYNADILAR" "93. dakikaya kadar hep gol aradık. Bulgaristan 'a karşı tarihi bir zafer. Bugün averajı da toparladılar. İkinci yarıda efsane oynadılar. Bulgaristan eksi Bulgaristan değil ama milli takımımız ciddiye aldı maçı. Çok iyi oynadılar. Salı günü Gürcistan'la ikincilik için final oynayacağız." "HELAL OLSUN KOÇUM" "Kenan Yıldız, helal olsun koçum. Her zaman söyledik soyadının hakkını veriyor. Kenan Yıldız'ın 2,5 golü var. Orada Popov'u zorlayıp kendi kalesine attırması Kenan'a yazar. Kaleye bu kadar güzel geri vuruş hayatımda görmedim. O golle maçın kilidi açıldı. 16 dakikada 4 gol oldu."

"GURUR DUYMAMAK ELDE DEĞİL"



"Zamanında Mesut Özil veriyordu Cristiano Ronaldo atıyordu, şimdi bu sene Arda Güler ile Mbappe uyumu var. Maşallah koçum, gurur duymamak elde değil. Arda bugün lider özelliklerini de gösterdi. Takımın en önemli oyuncularından biri."



"BAĞIRA BAĞIRA BEN GELİYORUM DİYOR"



"Bugün Montella'yla ilgili hiçbir şey denilemez. Sadece şunu düşündüm Kerem yerine Can Uzun'u yavaş yavaş forvette denesek mi dedim. Frankfurt'ta çok iyi sezon başlangıcı yaptı. Almanya'da sezonun oyuncusu şu anda. Kerem de çok etkili değildi. Can Uzun bağıra bağıra "Ben geliyorum" diyor. Bu jenerasyon genç. Birçok turnuvada oynayabilir bu takım."