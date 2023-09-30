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A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti

TFF, A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti

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A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır (102) yaşamını yitirdi.

A Milli Takım'ın hayatta olan en yaşlı futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti - 1

TFF'den yapılan açıklamada,

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

5'i A Millî Takım, 1'i de B Millî Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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