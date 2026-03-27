A Milli Takım'ın play-off finalindeki rakibi belli oldu
27.03.2026 00:39
Son Güncelleme: 27.03.2026 01:03
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off finalinde karşılaşacağı takım belli oldu.
2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda oynanan müsabaka Kosova'nın 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Hodza, 47. dakikada Fisnik Asllani, 60. dakikada Muslija ve 72. dakikada Hajrizi kaydetti. Slovakya'nın sayıları ise 6. dakikada Valjent, 45. dakikada Haraslin ve 90+4. dakikada Strelec'ten geldi.
Kosova Milli Takımı oyuncularının yaşadığı gol sevinci.
Kosova bu sonucun ardından Dünya Kupası play-off finaline adını yazdırdı. Slovakya ise Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
MİLLİLERİN RAKİBİ KOSOVA
Böylelikle A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off finalindeki rakibi Kosova oldu.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Kosova'da oynanacak.