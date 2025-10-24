Aaron Gordon'ın 50 sayısı yetmedi, Golden State uzatmalarda kazandı
NBA'in ikinci haftasında Golden State Warriors, Denver Nuggets'i 137-131 mağlup etti.
NBA'de normal sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Ligin ikinci haftasında Stephen Curry'li Golden State Warrios, evinde Nikola Jokic'li Denver Nuggets'i ağırladı. Normal süresi 120-120'lik beraberlikle biten maçta kazanan uzatma dakikalarında 137-131'lik skorla Curry ve arkadaşları oldu.
Ev sahibi ekipte Stephen Curry 42 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Denver'da Aaron Gordon 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.
Denver Nuggets'in yıldız oyuncusu Nikola Jokic (15 numara), karşılaşmayı 21 sayı, 13 ribaund ve 10 asist ile tamamladı.
