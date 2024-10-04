AB Adalet Divanı'ndan FIFA kararı: Transfer kuralları değişebilir!

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı, Belçika'nın Mons kentindeki Temyiz Mahkemesi tarafından götürülen, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra'nın açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.



AB'nin FIFA'nın futbolcu transfer kurallarının AB yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.



Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı, eski Fransız futbolcu Lassana Diarra ile ilgili davada FIFA’nın transfer düzenlemelerinin AB'nin serbest dolaşım ilkelerini ihlal ettiğini ifade etti.



Mahkemeden yapılan açıklamada, FIFA'nın mevcut kurallarının profesyonel futbolcuların kariyerlerini geliştirmek ve yeni bir kulüpte oynamak için serbest dolaşım hakkını kısıtlayıcı olduğu vurgulandı.



Özellikle, FIFA’nın Oyuncu Statüsü ve Transferleri Düzenlemeleri'ne göre, bir oyuncunun haklı bir neden olmaksızın sözleşmesini feshetmesi durumunda, oyuncu ve yeni kulübünün müşterek sorumlulukla kulübe tazminat ödemek zorunda kaldığı ifade edildi.

