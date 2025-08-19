ABD Açık başlıyor:  Sinner ve  Sabalenka'nın hedefi ünvanlarını korumak

Dünyanın en iyi raketleri iki hafta boyunca turnuvanın en iyisi olabilmek için mücadele edecek.



Amerika Açık Tek erkeklerde gözler dünya 1 numarası Jannik Sinner'de olacak.



İtalyan raket, bu sezonki Avustralya Açık ve Wimbledon zaferinden sonra üçüncü kez Grand Slam kazanmanın peşinde.



Sinner'in turnuvadaki en büyük rakibi ise son Fransa Açık şampiyonu Carlos Alcaraz olacak.



Alcaraz Rolland Garros'ta Sinner'i mağlup ederek zafere ulaşşsa da İtalyan raket rövanşı Wimbledon'da almıştı.



DİĞER FAVORİLER



2020'de bu turnuvada final oynayan Alexander Zverev ve dört kez Amerika Açık şampiyonu olan yaşayan efsane Novak Djokovic de turnuvanın doğal favorileri arasında yer alıyor.



Tek kadınlarda geçen sezon Amerika Açık şampiyonu olan Arina Sabalenka da ünvanını korumak için korta çıkacak.



Kariyerinde ilk kez Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Iga Swiatek de son dönemde yükselen formuyla turnuvaya geliyor.



Cincinnati'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kazak tenisçi Yelena Ribakina da, 2022 Wimbledon zaferinden sonra tekrar kadınlarda zirveye çıkmayı hedefliyor.



Ev sahibi Amerika'nın en büyük umudu ise Coco Gauf olacak.



2023 yılında Amerika Açık'ı kazanan genç tenisçi, tek kadınlarda da son Roland Garros şampiyonu olarak öne çıkıyor.

FİNALLER NE ZAMAN?



Pazar günü başlayacak Amerika Açık'ta tek kadınlar finali 6 Eylül'de, tek erkekler finaliyse 7 Eylül'de oynanacak.

