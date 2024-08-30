ABD Açık Tenis Turnuvası | Carlos Alcaraz 2. turda elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 2. turda elendi.



New York'ta düzenlenen sert kort turnuvasının 4. gününde oynanan 2. tur maçları tamamlandı.



ABD Açık'ta 2022 yılının şampiyonu İspanyol tenisçi Alcaraz, dünya 74 numarası Botic van de Zandschulp ile karşılaştı. Hollandalı tenisçi, Alcaraz karşısında 6-1, 7-5 ve 6-4 biten setlerle 3-0 galip gelerek günün sürprizini yaptı. Bu yıl Wimbledon ve Fransa Açık'ı kazanan turnuvanın favorilerinden Alcaraz ise sezonu 3 grand slam şampiyonluğuyla tamamlama şansını kaçırdı.



Turnuvada 2021'in şampiyonu Rus tenisçi Daniil Medvedev (5 numaralı seribaşı), klasmanın 51. sırasındaki Macar Fabian Marozsan'ı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yendi.



Dünya 32 numarası Avustralyalı Jordan Thompson, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı (7) 7-6, 6-1 ve 7-5 sona eren setlerle 3-0 mağlup etti.



Avustralyalı Alex de Minaur (10), Fin Otto Virtanen'i 3-0'lık (7-5, 6-1, 7-6) skorla geçti. ABD'li Tommy Paul (14) ise setlerde 2-0 öndeyken Avustralyalı Max Purcell'ın maçtan çekilmesiyle tur atladı.



KADINLARDA PEGULA TUR ATLADI

Tek kadınlarda ABD'li Jessica Pegula (6), aynı ülkeden dünya 54 numarası Sofia Kenin'i 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 mağlup ederek 3. tura kaldı.



Kazak Elena Rybakina'nın (4) sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiği tek kadınlarda Çek Karolina Muchova ise iki kez ABD Açık şampiyonu Japon Naomi Osaka'yı 2-0 (6-3, 7-6) yenerek yoluna devam etti.



Turnuvada iki kez final oynayan Danimarkalı Caroline Wozniacki de Meksikalı Renata Zarazua önünde 6-3'lük setlerle 2-0 galip geldi.