ABD Açık'ta peri masalının adı Zheng

Teniste sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta tek bayanlarda Çinli Qinwen Zheng, eski Dünya 1 numarası ve 8 numaralı seribaşı Iga Swiatek'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselerek bu turnuvanın en sansasyonel galibiyetine imza attı.

Üstelik bunu ilk sette 5-0 geriye düştükten sonra üst üste 7 oyun alarak başardı. Ve üstelik 3. turda da Madison Keys karşısında karar setinde aynı muhteşem geri dönüşe imza attıktan sonra üst üste ikinci kez bunu başardı... Zheng ayrıca Swiatek karşısında son 6 maçını kaybettikten sonra kazanmayı da başardı.

ZHENG'İN HİKAYESİ

Çin'in Li Na'dan sonra yetiştirdiği en iyi kadın tenisçi olarak gösterilen Zheng, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmıştı. Yine Li Na'dan sonra WTA sıralamasında ilk 5'e girebilen ikinci Çinli kadın raket olan Zheng, 2024 Kasım ayında 4. sıraya kadar yükselmişti. Ancak dirseğindeki ciddi sakatlık nedeniyle 2025'te ağır bir ameliyata giren 24 yaşındaki tenisçi, ABD Açık öncesi 121. sırada bulunuyordu.

KESİNLİKLE ŞANS DEĞİL

Zheng maçın ardından, ''Dürüst olmam gerekiyorsa maça çok iyi başlayamadım. Merkez kortta oynamayalı uzun zaman olmuştu. Yavaş yavaş ritmimi buldum. Sadece puana odaklandım. İlk sette durum 4-5 iken bir an skoru bile unuttum. Tek söyleyebileceğim; dün ve bugün 0-5'ten geriye gelmiş olmak kesinlikle şans değil." dedi.

ANDREEVA 3 SETTE TURLADI

Son Roland Garros şampiyonu ve turnuvanın 5 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva da Avusturya adına yarışan vatandaşı Anastasia Potapova'yı 5-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenmeyi başardı.

ZEYNEP SÖNMEZ ABD'YE VEDA ETTİ

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez ise çift kadınlarda Alman partneri Tatiana Maria ile birlikte çıktığı 4. tur maçında ABD'den Ashley Krueger ve Robin Montgomery ikilisine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya 3. turda veda etti.