ABD Açık'ta şampiyon Alcaraz

Dünya klasmanının ilk iki sırasındaki Sinner ve Alcaraz, Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından ABD Açık finalinde de kozlarını paylaştı. Finali 3-1 kazanan Alcaraz şampiyonluğa uzandı.

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Jannik Sinner'i 3-1'le geçen Carlos Alcaraz, kariyerinin 6. grand slam şampiyonluğunu elde etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da izlediği Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk servislerinde etkili olamayan ve 9 basit hata yapan rakibi karşısında ilk seti 6-2'yle aldı.

İkinci setin 4. oyununda servis kıran Sinner, seti 6-3 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Turnuvada ilk kez set kaybeden Alcaraz, domine ettiği üçüncü seti sadece bir oyun vererek 6-1 kazandı.

Son seti 6-4, maçı da 3-1 kazanan Alcaraz turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferini kazandı.

Alcaraz bu zaferle yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı.

İspanyol sporcu, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç yaşta (22 yaş 125 gün) ulaşan ikinci sporcu unvanını kazandı.

