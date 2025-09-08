ABD Açık'ta şampiyon Alcaraz

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Jannik Sinner'i 3-1'le geçen Carlos Alcaraz, kariyerinin 6. grand slam şampiyonluğunu elde etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da izlediği Maça servis kırarak başlayan Alcaraz, ilk servislerinde etkili olamayan ve 9 basit hata yapan rakibi karşısında ilk seti 6-2'yle aldı.



İkinci setin 4. oyununda servis kıran Sinner, seti 6-3 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.



Turnuvada ilk kez set kaybeden Alcaraz, domine ettiği üçüncü seti sadece bir oyun vererek 6-1 kazandı.



Son seti 6-4, maçı da 3-1 kazanan Alcaraz turnuvada iki, toplamda ise altıncı grand slam zaferini kazandı.



Alcaraz bu zaferle yeniden dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı.



İspanyol sporcu, Bjorn Borg'ün ardından 6 grand slam şampiyonluğuna en genç yaşta (22 yaş 125 gün) ulaşan ikinci sporcu unvanını kazandı.