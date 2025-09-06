ABD Açık’ta şampiyon belli oluyor

Dünyanın en çok izlenen tenis turnuvalarından biri olan ABD Açık’ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Belarus Aryna Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova karşı karşıya gelecek.



Dünya bir numarası Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üst üste üçüncü kez finale çıktı.



Bu sezon Avustralya Açık ve Roland Garros'ta da final oynayan ancak o finalleri kaybeden Belaruslu raket, Wimbledon'da ise bu turnuvada finalde karşılaşacağı Anisimova'ya yarı finalde üç sette mağlup olmuştu. 2023'te Avustralya Açık'ta ve 2024'te hem Avustralya Açık hem de ABD Açık'ta şampiyon olan Sabalenka, kariyerinin dördüncü Grand Slam ve toplamdaki 21. şampiyonluğunu hedefliyor.



Amanda Anisimova ise yarı finalde kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka ile karşılaştı. Anisimova, Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi. 24 yaşındaki Amerikalı, çeyrek finaldeyse Wimbledon finalinde oyun dahi kazanamadan 6-0, 6-0'lık iki sette kaybettiği dünya 2 numarası Iga Swiatek'i set vermeden mağlup etmişti.



Bu sezon hali hazırda iki turnuva finali kaybeden dünya 9 numarası, sezonun erken dönemlerinde prestijli turnuvalardan biri olan Doha Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı. Amerikalı, kendi evindeki bu Grand Slam'de şampiyon olursa Grand Slam'lerdeki ilk, toplamdaki dördüncü şampiyonluğunu elde edecek.



10. KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Sabalenka ile Anisimova, kariyerlerinde tam 10. kez karşı karşıya gelecek. Önceki 9 randevunun altısını Anisimova kazanmış, üçünde ise Sabalenka galip gelmişti. Öte yandan oyuncular Grand Slam sahnesinde şu ana dek tam 5 kez kozlarını paylaştı. Bu sahnelerde Anisimova'nın üçe ikilik üstünlüğü bulunuyor.



Tenisseverlerin merakla beklediği ABD Açık Tenis Turnuvası, tek kadınlar final heyecanı 6 Eylül Cumartesi 22.30’da Eurosport1'den yayınlanacak.