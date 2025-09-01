NTV.COM.TR

ABD, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi!

ABD, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda , Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'yı yenerse çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

Müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

