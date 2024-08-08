ABD-İtalya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD-İtalya final maçı tarihi voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde Türkiye'yi 3-0 yenen İtalya'ya Kadın Voleybol Takımı, final müsabakasında ABD'nin rakibi oldu. İşte, ABD-İtalya voleybol final maçı tarihi...



Brezilya'yı yenen ABD finale adını yazdıran ilk takım olmuştu. Türkiye'yi yenen İtalya ise ikinci finalist olmaya hak kazandı.



ABD-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



ABD-İtalya final maçı, 11 Ağustos Pazar günü oynanacak.



Saat 14.00'te başlayacak mücadelenin, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

