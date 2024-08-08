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ABD Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlarda finalde

ABD Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı yenerek Paris Olimpiyatları'nda finale yükseldi.

ABD Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlarda finalde

Olimpiyatları'nda Brezilya'yı 3-2'lik skorla mağlup eden Kadın Takımı ilk finalist olmayı başardı.

İlk seti 25-23 ABD kazanırken, Brezilya ikinci seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 25-15 kazanan ABD yeniden öne geçti. Fakat dördüncü sette 25-23 üstünlük sağlayan Brezilya skoru 2-2 yaptı.

Uzatma setinin 15-11 önde bitiren ABD, maçı 3-2 kazanarak finale yükseldi.

ABD'nin finaldeki rakibi Türkiye-İtalya maçının galibi olacak.

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