Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

ABD ve İsrail'in İran'a operasyonu, basketbolu vurdu. Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

01.03.2026 16:50

Son Güncelleme: 01.03.2026 16:57

ABD ve İsrail'in İran'a operasyonu, basketbolu vurdu. Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a operasyonu, Avrupa basketbolunu da yakından etkiledi. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açmasının ardından bölgede gerilim dolu saatler yaşanırken, Avrupa basketbolu da yakından etkilendi.

 

JASIKEVICIUS, DUBAI'DE MAHSUR KALDI

 

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı öne sürüldü.

 

Meridian Sport'un haberine göre Dubai'de Jasikevicius ile birlikte Partizan'ın basketbolcuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius.

FENERBAHÇE DEVREDE

 

AA'nın Fenerbahçe'den aktardığı bilgiye göre tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

 

Fenerbahçe Kulübü'nün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

 

DİĞER SEÇENEKLER

 

Söz konusu seçeneklerden birinin kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmanın olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerle yeni sözleşmeye imza atmıştı.

FENERBAHÇE'DEKİ KUPALARI

 

Başantrenör Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko ile 26 ayda 7 kupa kazandı.

 

1 EuroLeague şampiyonluğu elde eden Litvanyalı koç, 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram