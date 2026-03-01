ABD ve İsrail'in İran'a operasyonu, basketbolu vurdu. Fenerbahçe Beko başantrenörü Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

FENERBAHÇE DEVREDE

AA'nın Fenerbahçe'den aktardığı bilgiye göre tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yaptığı misilleme nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri sonrasında bölgeden ayrılamadı.

Fenerbahçe Kulübü'nün başantrenör Jasikevicius'u Dubai'den çıkarmak için Dışişleri Bakanlığıyla temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

DİĞER SEÇENEKLER

Söz konusu seçeneklerden birinin kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmanın olduğu kaydedildi.