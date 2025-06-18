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ABD'de Inter'e Sergio Ramos dur dedi

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Kulüpler Dünya Kupası’nda Inter, Meksika ekibi Monterrey ile 1-1 berabere kaldı. Inter’i Sergio Ramos durdurdu.

ABD'de Inter'e Sergio Ramos dur dedi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu'nda Inter, Meksika kulübü Monterrey'le karşılaştı.

ABD'nin Pasadena kentindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan maçın sürprizi Sergio Ramos oldu.

Maçta gol perdesini 39 yaşındaki Sergio Ramos açtı ve Monterrey7i 1-0 öne geçirdi.

Inter Lautaro Martinez’le benaberliği sağladı.

Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

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