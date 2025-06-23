ABD'de Kenan Yıldız fırtınası: Juventus 4-1 kazandı

ABD'nin ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu maçında Juventus, Wydad ile karşı karşıya geldi.

Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini 6. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız açtı.

Kenan'ın ceza sahası içindeki şutunda, Boutouil'ye çarpan top ağlarla buluştu. FIFA, golü Boutouil tarafından kendi kalesine atılan gol olarak kayda geçti.

Kenan 16. dakikadaki golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.

Fas ekibi, 25. dakikada Lorch'un golüyle farkı bire indirdi.



Milli futbolcu, 69. dakikadaki ikinci golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

Maçın skorunu 90+4'de Vlahovic'in penaltı golü belirledi ve Juventus, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kenan, maçın oyuncusu seçildi.