ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara "hızlandırılmış vize" imkanı

ABD Başkanı Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı ABD'li yetkililerle Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası'na yönelik hazırlıkları anlattı.

Trump, ilgili tüm kurumların bir araya gelmesi ve Dışişleri Bakanlığının da yoğun çabalarıyla, Dünya Kupası için FIFA'nın resmi kanallarından bilet alanların daha hızlı şekilde Amerikan vizesi alabilmesini sağlayacak yeni uygulamayı kamuoyuyla paylaştı.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve FIFA Başkanı Infantino'nun detaylarını anlattığı sistem, Dünya Kupası bileti almış ve ABD vizesi bulunmayan kişilerin "hızlandırılmış" şekilde başvurularını tamamlamasına ve vizelerini maçlar başlamadan önce almasına imkan tanıyacak.

Trump, söz konusu uygulamanın "FIFA Önceliklendirilmiş Randevu Sistemi" şeklinde isimlendirildiğini ve bilet alanların gecikmeden bu sistem üzerinden vize başvurularını yapması gerektiğini belirtti.

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmanın "hayatta bir kez yaşanacak bir onur" ve kendi başkanlığı döneminde bunu görmekten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Trump, etkinliklerin tam güvenlik ve emniyet içinde yapılması konusunda da birçok ilave güvenlik önlemi aldıklarını anlattı.

AMERİKAN EKONOMİSİNE KATKISI 35 MİLYAR DOLAR

Trump, Dünya Kupası'nın ABD'ye yaklaşık ekonomik getirisinin 35 milyar doları bulacağını ve dolayısıyla özellikle birçok şehirde misafirlere hizmet verecek binlerce küçük ve orta ölçekli işletmenin de bu ekonomiden faydalanacağını vurguladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.