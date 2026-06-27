ABD'den "Ofsayt Operasyonu"

ABD Adalet Bakanlığı , ABD telif hakkı yasalarını ihlal ederek FIFA Dünya Kupası Finalleri'ndeki maçları yetkisiz şekilde yayınlayan yaklaşık 400 internet sitesine el konulduğunu duyurdu.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada bu adımın, turnuvanın popülaritesinden kazanç sağlayan uluslararası ağları engellemeyi amaçladığını belirtti.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, konuya ilişkin yaptığı açıklamada , "Dünya Kupası'nın küresel popülaritesinden kâr elde eden uluslararası ağları çökertmek amacıyla, maçları yasa dışı olarak yayınlamak için kullanılan yüzlerce alan adına el koyduk" dedi.

Duva, bu operasyonun bakanlığın fikri mülkiyet haklarına duyduğu saygıyı ve ABD'nin ev sahibi bir ülke olarak turnuvayı suçlulardan koruma sorumluluğunu gösterdiğini vurguladı.

Ulusal Fikri Mülkiyet Hakları Koordinasyon Merkezi Direktörü Ivan J. Arvelo da yetkisiz yayınların organize suç örgütlerini beslediğini belirterek, "Ofsayt Operasyonu ve kolluk kuvvetleri ile özel sektör arasındaki güçlü ortaklıklar sayesinde yüzlerce alan adını tespit edip el koyduk" ifadesini kullandı.

Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'ne sunulan arama ve el koyma kararı yeminli beyanına göre, el konulan alan adlarının, 2026 Dünya Kupası maçlarını oynandığı ve ilk kez yayınlandığı anda gerçek zamanlı ve telif hakkı korumalı olarak kullanıcılara sunduğu belirlendi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) özel ajanları, söz konusu sitelerin yetkisiz yayın yaptığını teyit etti.

Söz konusu alan adları, futbolun uluslararası yönetim organı olan FIFA'nın yardımının yanı sıra beIN Media Group, NBC Universal, Sinema Filmleri Derneği Yaratıcılık ve Eğlence İttifakı (ACE), Ultimate Fighting Championship (UFC) ve Warner Brothers tarafından sağlanan destekleyici bilgilerle tespit edildi.

Yasa dışı yayınlara karşı yürütülen bu operasyon, ABD'li savcıların oluşturduğu Uluslararası Bilgisayar Korsanlığı ve Fikri Mülkiyet (ICHIP) Ağı aracılığıyla uluslararası ortaklarla koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, çevrim içi korsanlığın merkezleri olarak bilinen Peru ve Bulgaristan'daki sunucular ile alan adları hedef alındı.

Ayrıca Hırvatistan, Romanya, Polonya ve Kolombiya'da da ICHIP destekli engelleme faaliyetleri yürütüldü.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu HSI Washington Saha Ofisi Özel Ajanı Eric Weindorf, yasa dışı yayın sitelerinin izleyicileri kişisel ve finansal verileri tehlikeye atabilecek kötü amaçlı yazılım saldırıları ve güvensiz bağlantılar gibi risklere maruz bıraktığı konusunda uyardı.

Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde ABD, Kanada ve Meksika'da başlamıştı. Karşılaşmaların 19 Temmuz'a kadar üç ülkedeki 16 şehirde oynanması planlanıyor.

FIFA verilerine göre turnuvadaki maç katılım oranları tüm zamanların rekorunu kırarken, Nielsen verileri de geçen haftaki maçların en çok izlenen televizyon programları arasında yer aldığını gösteriyor.