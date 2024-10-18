NTV.COM.TR

ABD'li basketbolcu Skylar Mays Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Skylar Mays'i transfer etti.

ABD'li basketbolcu Skylar Mays Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı, ABD'li oyun kurucu Skylar Mays'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 2024-2025 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığı belirtildi.

NBA KARİYERİ

Skylar Mays, NBA kariyerinde Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers takımlarında forma giydi.

ABD'li oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves’un kadrosunda yer alıyordu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...