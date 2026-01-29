ABD'li basketbolcu Türk vatandaşı oldu
29.01.2026 19:37
Son Güncelleme: 29.01.2026 19:38
Malachi Flynn, NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ta forma giydi.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı.
Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı" ifadesi kullanıldı.
Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.
Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.