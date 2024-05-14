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Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi

Abdülkadir Ömür, Hull City'de üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi.

Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi

İngiltere Championship ekibi 'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

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