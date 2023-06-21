Abdülkadir Ömür için Getafe devrede

Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talip çıktı.



TRT Spor'un haberine göre Abdülkadir Ömür için Getafe devreye girdi. İspanyol ekibinin Trabzonspor ile kısa süre içinde resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.



Getafe'nin yanı sıra oyuncuya Avrupa'dan başka taliplerin de olduğu vurgulandı.



Trabzonspor'un kazandığı tarihi şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ömür, o sezon ligde 7 gol, 4 asistlik katkı vermişti.



Geride bıraktığımız sezonda beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maça çıktıp 3 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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