Abdülkadir Ömür'den Manchester City itirafı: Geriye dönebilseydim ağlardım, yalvarırdım

Trendyol Süper Lig'in ara transfer döneminde Hull City'den Çaykur Rizespor'a kiralanan ve Türkiye'ye geri dönen Abdülkadir Ömür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Ömür; geçmişte Manchester City 'den gelen teklif için konuşurken, sonrasında şekillenen kariyerini değerlendirdi. İşte Abdülkadir Ömür'ün sözleri: "AĞLARDIM, YALVARIRDIM" "Ahmet Ağaoğlu'na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti."

"İŞLER BENİM ADIMA ZORLAŞTI"



"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim, Trabzonspor formasıyla büyük zaferler yaşadım. Ama o fırsat kaçtıktan sonra işler benim adıma biraz zorlaştı."



"FİZİK GÜCÜ ÖN PLANDA"



"Genel olarak baktığınızda fiziksel gücün çok ön planda olduğu bir lig Championship. Kısaysanız ya da fiziksel olarak güçsüzseniz ezilebiliyorsunuz. İkili mücadelelerin futbolun önüne geçtiği bir ortam var. Ancak futbolseverler için izlenmeye değer, tempo dolu bir lig."