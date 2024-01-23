Abdülkadir Ömür'e İngiltere'den talip

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür'ün kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesinde "Onu kazanmak istiyoruz" ifadeleriyle takıma geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti.

Fotomaç'ın haberine göre, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin Abdülkadir Ömür ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Bordo-mavili idarecilerin Abdülkadir için gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.



Fransa ve Hollanda'dan da talipleri olduğu belirtilen Ömür için Trabzonspor yöneticileri bu hafta karar vereceklerini iletti.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.