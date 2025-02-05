Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya sevk edildi: Men cezası alacak mı?

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart görerek Adana Demirspor maçında cezalı duruma düştü.

Milli oyuncu bilinçli kart görme gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Birçok futbolsever Abdülkerim'in PFDK'dan hangi cezayı alacağını merak ediyor.

2 MAÇ MEN CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesinde ihlalin özelliklerine göre, müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.

PFDK 5 YIL ÖNCE CEZA VERMEMİŞTİ

PFDK 2019-2020 sezonunda aynı maddeden sevk edilen Fenerbahçe futbolcusu Vedat Muriqi'e ceza verilmediğini açıklamıştı.