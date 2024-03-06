Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

ABDÜLKERİM RİZE MAÇINDA YOK

Sarı-kırmızılılarda üst arka adalesinde sakatlık bulunan Abdülkerim Bardakcı, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

DAVINSON SANCHEZ ANTRENMANDA YER ALMADI

Öte yandan savunmanın bir diğer ismi Davinson Sanchez ise arka adalesindeki sertlik sebebiyle tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

ZAHA VE ZIYECH DÖNDÜ

Zaha'nın kemik ödemi büyük ölçüde iyileşti. Ziyech'in ise tedavisi sona erdi ve bugün iki futbolcu da idmana çıktı.

Takımla çalışmalara başlayan Ziyech ve Zaha'nın Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olup olmayacağı ise yarın yapılacak antrenmandan sonra kesinlik kazanacak.

Sağlık ekibi, iki futbolcunun sağlık durumunu bugünkü antrenman sonrası yeniden gözden geçirecek.

MAURO ICARDI'DE SORUN YOK

Mauro Icardi'nin ise bilek sakatlığı tamamen geçti. Arjantli yıldızın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.

SERGE AURIER İÇİN TARİH VERİLDİ

Aurier, adalesinde yırtık nedeniyle tedavi sürecinde. Tam hazır hale gelmesi Milli ara dönüşünü bulacak.

SERGIO OLIVEIRA KADRO DIŞI



Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Bugünkü antrenmanda yer almıyor. Yönetim kurulu konu hakkında toplanacak ve bir karar verecek.